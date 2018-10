Polizeidirektion Montabaur / Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Ransbach-Baumbach - Am Sonntag, 07.10.2018, in der Zeit zwischen 10.30 und 11.15 Uhr wurde ein geparkter PKW BMW 218, dunkle Farbe, auf dem Parkplatz vom Rewe-Markt beschädigt. Als der Fahrer zum Fahrzeug zurückkehrte, war die rechte hintere Fahrzeugecke beschädigt und es hafteten weiße Lackreste an. Das flüchtige Fahrzeug müsste demnach die Farbe Weiß haben. Zur Unfallzeit war der 34. Europäische Töpfermarkt im Gange weshalb der Parkplatz stark frequentiert war. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, 02624/94020.

