Polizeidirektion Montabaur / Unfallzeugen gesucht

Unfallzeugen gesucht

Höhr-Grenzhausen - Am Montag, dem 17.09.2018, im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 10:30 Uhr, wurde auf dem Parkstreifen am Skater-Park in der St.-Martin-Straße in Ransbach-Baumbach ein dunkelgrauer Pkw Audi A4 - Kombi an der Beifahrertür erheblich beschädigt.

Vermutlich stieß der unfallflüchtige Verursacher mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den beschädigten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Es bestehen noch keine Hinweise auf den möglichen Verursache.

Die Polizei Höhr-Grenzhausen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr.: 02624 - 94020

