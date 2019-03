Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall durch LKW mit Anhänger

Verkehrsunfall durch LKW mit Anhänger

Bad Marienberg - Am Freitag, 22.03.2019, gegen 20:15 Uhr, kam es in Bad Marienberg, Kreisverkehr Neuer Weg/Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Demnach hatte eine 24jährige PKW-Fahrerin mitten im Kreisel eine Autopanne, so dass ihr PKW auf der Kreisfahrbahn, Ecke Jahnstraße fahruntüchtig stehenblieb. Aus Richtung Jahnstraße kam ein LKW mit Anhänger, welcher in den Kreisverkehr einfahren und Richtung Kirburger Straße weiterfahren wollte. Beim Abbiegen stieß der Anhänger des LKW gegen den stehenden PKW der 24jährigen. Der PKW wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der LKW-Fahrer fuhr anschließend weiter über die Kirburger Straße in Richtung B 414, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der LKW, bestehend aus Zugmaschine und Anhänger hatte einen weißen Kastenaufbau. Vom Kennzeichen des Anhängers ist die Zahlenfolge 1211 bekannt. Die Polizei in Hachenburg bittet um Hinweise zur Unfallflucht unter der Telefonnummer 02662-95580.

