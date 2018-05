Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person - Verursacher flüchtig

Hilgert - Am Montagmorgen kam es auf der L 307 zwischen Hilgert und Höhr-Grenzhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt wurde. Dieser befuhr die L 307 in Richtung Höhr-Grenzhausen, als ihm in einer Kurve ein rotes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Pkw-Fahrer musste ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei Höhr-Grenzhausen sucht in diesem Zusammenhang Unfallzeugen. Hinweise werden unter 02624-94020 erbeten.

