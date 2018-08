Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden, B 260 Berg Nassau in FR Singhofen.

Nassau - Nassau: Ein 81-jähriger Fahrzeugführer befährt mit seinem PKW die B 260 aus Fahrtrichtung Berg Nassau kommend in Fahrtrichtung Singhofen. Ein 27-jähriger Kradfahrer befährt die B 260 in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Aufgrund noch ungeklärter Unfallursache kollidieren die beiden Fahrzeuge im Scheitelpunkt einer Kurve. In der Folge wird der Kradfahrer vom PKW abgewiesen und stürzt schwerverletzt, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt, auf die Fahrbahn. Der PKW-Fahrer wird durch den Aufprall nicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind in der Folge nicht mehr fahrbereit und müssen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der schwerverletzte Kradfahrer wird zwecks weiterer Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 260 für die Dauer einer Stunde vollgesperrt werden.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.