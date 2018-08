Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Zweiradfahrer

57647 Nistertal - Am 23.08.2018 gegen 08:53 Uhr kam es auf der Kreisstraße 61, am Ortseingang von Nistertal, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Zweiradfahrer kam hier ausgangs einer langgezogenen Linkskurve aus bisher nicht geklärter Ursache mit seinem Kleinkraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste er in ein Krankenhaus verbracht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren andere Verkehrsteilnehmer nicht an dem Unfall beteiligt. Zeugen werden gebeten, sich - sofern noch nicht geschehen - bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: 02662 / 9558-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.