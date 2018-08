Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Hömberg - Am heutigen Donnerstag,gegen 14:50Uhr ereignete sich auf der L330 zwischen den Ortschaften Hömberg und Nassau ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pritschentransporter. Der Motorradfahrer befuhr die oben genannte Landstraße von Hömberg in Richtung Nassau und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolge dessen wurde er aus der Kurve getragen und kollidierte auf dem entgegenkommenden Fahrstreifen frontal mit einem Pritschentransporter. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde nicht verletzt.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603-9700 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.