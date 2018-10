Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzten Motorradfahrer

Schenkelberg - Am Samstag, 13.10.2018, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Duisburg die B 8 aus Richtung Höchstenbach kommend in Fahrtrichtung Steinen. In einer Linkskurve kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb schwerverletzt im Straßengraben liegen. Auf Grund der Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

