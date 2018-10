Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

L 325, Weinähr - Weinähr

Am Sonntag, den 14.10.2018 gegen 14:17 h befährt eine 57-jährige Radfahrerin die L 325 in der Ortslage Weinähr. Im Verlauf der Fahrt möchte die Fahrradfahrerin nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Beim Abbiegevorgang rutscht sie mit dem Vorderrad weg und schlägt in der Folge mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Bei dem Sturz erleidet die Fahrradfahrerin trotz Fahrradhelm eine Gehirnerschütterung und wird mit dem Rettungswagen zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus nach Dernbach verbracht.

