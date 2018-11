Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzter 4-Jähriger

Kamp-Bornhofen - Die 4-jährige befand sich mit Mutter und Schwester auf dem Gehweg in der Ortslage Kamp-Bornhofen, Einmündung Bahnhofstraße/Rheinuferstraße. In der Bahnhofstraße stand links von dem Kind ein Sprinter und wollte nach links in Richtung Kestert abbiegen. Das Kind lief ohne auf den fließendenden Verkehr zu achten auf die Straße in Richtung Rhein. Ein PKW-Fahrer kommend aus Richtung Kestert, sah das Kind, führte sofort eine Vollbremsung durch und wich gleichzeitig nach links aus. Der PKW Fahrer fuhr dennoch mit dem rechten vorderen Reifen über den rechten Fuß des Kindes. Das Kind wurde in Begleitung seines Vaters ins KH Kemperhof verbracht.

