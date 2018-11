Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Osterspai, B 42

Osterspai - Am 17.11.2018 ereignete sich gegen 17.35 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich Osterspai. Ein offenkundig ortsfremder Pkw-Fahrer befuhr mit Ziel Sportplatz die B 42 in Osterspai, in Richtung Filsen. Kurz hinter dem Ortsende von Osterspai wollte er sein Fahrzeug wenden, um wieder in die entgegengesetzte Richtung zurückzufahren. Dabei bog er nach links in eine Straße ab und wollte rückwärts wieder auf die B 42 stoßen. Hierbei beachtete er offensichtlich nicht die Vorfahrt eines aus Richtung Filsen kommenden Fahrzeuges, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Unfallverursacher zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16000 EUR. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn anschließend gereinigt werden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war von 17.35 bis 19.10 Uhr voll gesperrt.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

PI St. Goarshausen

Telefon: 06771-9327-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.