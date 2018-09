Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit einer schwer ...

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Linden - Am Dienstag, den 11.09.2018, kam es gegen 14:00 Uhr in der Gem. Linden auf der L303 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer bog von der Triftstraße nach links auf die übergeordnete L303 in Richtung Dreifelden ab. Dabei übersah er den auf der L303 von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 78-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 5000EUR.

