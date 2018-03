Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit Flucht ...

Verkehrsunfall mit Flucht ***Zeugen gesucht***

Stein-Neukirch - Am 29.03.2018 um 20:15 Uhr kam es auf der B 54 (Fahrtrichtung Rennerod) in Höhe Stein-Neukirch zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der flüchtige Fahrer stand mit seinem Fahrzeug am Straßenrand in Höhe des Ski-Lifts. Als der Geschädigte diesen mit seinem Fahrzeug passierte, zog dieser plötzlich nach links. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der Geschädigte in die Leitplanke geschleudert wurde. Der Unfallverursacher wendete sein stark beschädigtes Fahrzeug über den dortigen Parkplatz und flüchtet anschließend über die B 54 in Richtung Siegen.

Bereits vor dem Unfall soll der Flüchtige durch sein aggressives Fahrverhalten aufgefallen sein. Er bremste sein Fahrzeug mehrmals ab und behinderte den nachfolgenden Verkehr um anschließend mit Vollgas weg zu fahren. Zudem soll er mehrmals über die Mittellinie in den Gegenverkehr gefahren sein. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Golf IV.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Westerburg unter der Telefonnummer: 02663-98050

