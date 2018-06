Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

56412 Großholbach - Am frühen Freitagmorgen gegen 07.15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer die L 318 aus Richtung Montabaur in Richtung Großholbach. Kurz vor der Ortschaft Großholbach geriet dieser mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die entgegenkommende, 21- jährige Pkw-Fahrerin ganz nach rechts aus und streifet dabei die Leitplanke. Der Verursacher entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort. Bei dessen Fahrzeug soll es sich um eine schwarze Limousine gehandelt haben, weitere Hinweise gibt es derzeit nicht. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Montabaur, Tel. 02602-92260.

