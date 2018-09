Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Höchstenbach - Am Samstag, 15.09.18, 09:45 Uhr, ereignete sich auf der Koblenzer Straße in Höchstenbach ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher, ein LKW, entfernte sich hierbei unerlaubt vom Unfallort. Den Ermittlungen zufolge, befuhr der LKW-Fahrer die Koblenzer Straße aus Richtung Mündersbach kommend und überholte einen vorausfahrenden Radfahrer. Hierbei geriet der LKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen blauen LKW handeln. Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter 02662-95580.

