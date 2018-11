Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg - Am Montag, den 26.11.2018 kam es gegen 19:30 Uhr auf der B 414 Ausgangs einer Kurve, kurz vor dem Bahnhof Ingelbach, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein Fahrzeugführer, welcher aus Richtung Altenkirchen in Richtung Hachenburg fuhr, mit seinem PKW einen ihm entgegenkommenden PKW an dessen linken Außenspiegel. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr die B 414 in Fahrtrichtung Hachenburg weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Hinweise zu dem Unfallverursacher oder weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer: 02662-9558-0

