Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Hahn bei Bad Marienberg - Am Samstag, den 09.02.19 kam es gegen 10:40 Uhr auf der K70 zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw VW Golf die K70 vermutlich aus Richtung Höhn kommend in Fahrtrichtung Hahn b. Bad Marienberg. Dort kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und flüchtete fußläufig von der Unfallstelle. Am Pkw entstand Totalschaden. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die Polizeiinspektion Hachenburg, Tel.: 02662/9558-0, PIHachenburg@polizei.rlp.de

