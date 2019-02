Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Stahlhofen am Wiesensee - Am 14.02.2019 gegen 06:50 Uhr befuhr ein LKW mit Anhänger die Ortsdurchfahrt in Stahlhofen am Wiesensee in Richtung Pottum. In etwa auf Höhe des Ortsausgangs wurde der genannte LKW von hinten von einem Sprinter mit Anhänger überholt. Beim Wiedereinordnen touchierte der Überholer den überholten LKW am linken Außenspiegel, allerdings setzte er seine Fahrt nachfolgend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Gespann soll es sich um einen blauen Sprinter mit Anhänger gehandelt haben. Am Anhänger sei eine grüne Plane angebracht gewesen, weiterhin konnte an ihm das Kennzeichenfragment WW-CS ??? abgelesen werden. Zeugen werden gebeten sich bei sachdienlichen Hinweisen mit der Polizei in Westerburg (Tel.: 02663/98050)in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.