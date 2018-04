Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit Flucht unter ...

Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinwirkung

Bad Ems - Am 01.04.2018, 05.20 Uhr befuhr ein 43-jähriger PKW- Fahrer die Arzbacher Straße in Bad Ems in Richtung Arzbach und fuhr aufgrund erheblichem Alkoholkonsum auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralles auf ein davor geparktes Fahrzeug geschoben. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und konnte im Rahmen der Ermittlungen zuhause angetroffen werden. Auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Bad Ems wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 EUR.

