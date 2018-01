Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Ransbach-Baumbach, Rheinstraße/Desperweg - Am 23.01.2018, gegen 14.25 Uhr, ereignete sich in Ransbach-Baumbach auf der Rheintrasse Einmündung Desperweg ein Verkehrsunfall mit Leichtverletzen. Ein PKW -Fahrer befuhr in der Grünphase die Rheinstraße in Richtung Hilgert, im Baustellenbereich. Als er in den Desperweg einbiegen wollte, kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Leichtkraftrad. Der 16jährige Kradfahrer, sowie der 16jährige Sozius, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die Verletzten, wurden vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus nach Dierdorf verbracht.

