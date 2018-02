Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit Sachschaden

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Untershausen - Am frühen Freitagmorgen gegen 06.20 Uhr kam es auf der innerörtlichen Hauptstraße (L 326) im Bereich Untershausen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Fahrzeugen. Ein 19- jähriger Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Montabaur war mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve aus Richtung Stahlhofen kommend infolge unangepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde glückerweise niemand.

