Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit schwer ...

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Bad Ems - Bad Ems. Am Montag, den 29.10.2018, kam es in der Silberaustraße gegen 12:30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem 24-jährigen Fahrradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Radfahrer die Viktoriaallee in Fahrtrichtung Silberaustraße. An der Einmündung zur Silberaustraße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw, der vorfahrtsberechtig die Silberaustraße aus Richtung Remybrücke befuhr. Der Fahrradfahrer wurde in Folge dessen abgeworfen und schwer verletzt. Einen Schutzhelm trug der Fahrradfahrer nicht.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Ems zu melden.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603-9700

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.