Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit tödlich ...

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Rollerfahrer in Kamp-Bornhofen

Kamp-Bornhofen - In der vergangenen Nacht ereignete sich gegen 02:25 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall in Kamp-Bornhofen. Ein 24-jähriger Rollerfahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Pantaleonstraße und bog auf die Rheinuferstraße (B42) ein. Hierbei beachtete er offensichtlich nicht die Vorfahrt eines von links aus Richtung St. Goarshausen kommenden SUV mit Hänger und wurde von diesem frontal erfasst. Der Rollerfahrer wurde so schwer verletzt, dass er später in einem Koblenzer Krankenhaus verstarb. Bei der Unfallaufnahme wurde ein technischer Sachverständiger hinzugezogen.

