Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit unbekanntem Kind

Verkehrsunfall mit unbekanntem Kind

Langenhahn, Koblenzer Straße 20 - Am 20.10.2018 gegen 10:00 Uhr kam es auf der Koblenzer Straße in Langenhahn zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Kind auf einem Fahrrad befuhr den Gehsteig und kollidierte mit einem dort stehenden PKW. Nach dem Zusammenprall vergewisserte sich die Autofahrerin nach dem Wohlbefinden des etwa 10-jährigen Jungen. Dieser setzte seine Fahrt offensichtlich unverletzt fort. Später wurde ein Sachschaden am PKW festgestellt. Die Personalien des fahrradfahrenden Jungen sind derzeit unbekannt. Er soll kurze blonde Haare haben und führte vermutlich ein gelbes Fahrrad. Wer Angaben zum Verkehrsunfall oder den Personalien des Jungen machen kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Westerburg (02663/98050) in Verbindung zu setzen.

