Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit unerlaubtem ...

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Montabaur - Am Freitagvormittag wurde in der Zeit zwischen 08.40 - 09.35 Uhr ein in der Ortslage Wirges, Berliner Straße 38, zum Parken abgestellter Pkw durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw Ford Kuga. Um sachdienliche Hinweise im Hinblick auf das verursachende Fahrzeug bittet die Polizei Montabaur, Tel. 02602-92260.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.