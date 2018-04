Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit unerlaubtem ...

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle - Lkw flüchtig

Ruppach-Goldhausen - Am 10.04.18, 10.30 Uhr, wendete ein Lkw auf der Hauptstraße in Ruppach-Goldhausen und prallte in einer Höhe von 3,40 m gegen eine Garage. An der Garage entstand Sachschaden von ca. 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

