Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Bad Ems -

Am 21.04.2018, 10.30 Uhr wurde ein auf dem Lidl- Parkplatz in Bad Ems geparkter BMW durch einen 79-jährigen Dacia-Fahrer beim Ausparken beschädigt. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des flüchtigen PKW ablesen, sodass der Verursacher ermittelt werden konnte. An seinem Fahrzeug wurden entsprechende Unfallschäden festgestellt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 700 EUR.

