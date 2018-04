Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit Unfallflucht ...

Verkehrsunfall mit Unfallflucht und verletztem Radfahrer

Bad Ems -

Am 21.04.2018, 10 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mercedes- Fahrer den Schifflerweg in Bad Ems in absteigender Fahrtrichtung, als ihm das Fahrrad eines 55-jährigen Mannes entgegenkam. Der Radfahrer befand sich auf der linken Fahrbahnseite, um an mehreren geparkten PKW vorbeizufahren. Ohne Abzubremsen fuhr der 81-jährige weiter auf den Radfahrer zu, sodass dieser zwischen zwei PKW nach rechts ausweichen musste und dabei stürzte. Der PKW- Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Dieser klagte über eine blutende Platzwunde am Kopf und Abschürfungen am Arm. Der unfallflüchtige PKW- Fahrer wurde im Rahmen der Ermittlungen festgestellt.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.