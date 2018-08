Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit verletztem ...

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer, B 260 Nassau.

Nassau - Nassau: Ein 59-jähriger PKW Fahrer aus der VG Nasstätten befährt die Kettenbrücke in Nassau und möchte am Ende der Brücke nach links auf die B 260 in Fahrtrichtung Singhofen abbiegen. Ein 30-jähriger Fahrradfahrer aus der VG Nassau befährt die B 260 aus Fahrtrichtung Singhofen kommend in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Trotz des vor Ort geltenden Stopzeichens, fährt der PKW-Führer in den Einmündungsbereich ein und übersieht hier den herannahenden Fahrradfahrer, für den das Verkehrszeichen 306 (Vorfahrt) gilt. Es kommt zur Kollision bei der Fahrradfahrer zu Boden geschleudert wird. Durch den Aufprall auf die Straße erleidet der Fahrradfahrer eine Verletzung an der Schulter, Schürfwunden sowie multiple Prellungen am gesamten Körper und wird zur weiteren Behandlung in die Paracelsus-Klinik nach Bad Ems verbracht.

