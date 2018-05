Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall mit verletzten ...

Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Holzhausen an der Haide - Am Samstag, 26.05.2018 gegen 18 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer die B 274 aus Richtung Holzhausen kommend in Richtung Rettert. Der Motorradfahrer überholte einen vorausfahrenden PKW, allerdings übersah er hierbei einen entgegenkommenden PKW. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die 34-jährige PKW-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. An beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden.

