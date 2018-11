Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall, Motorradfahrer ...

Verkehrsunfall, Motorradfahrer schwer verletzt

Hachenburg - Gegen 14:40 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer die Kreisstraße 21 aus Richtung Marienstatt kommend und wollte an der Einmündung B 414 nach links in Richtung Hachenburg abbiegen. Dabei übersah er einen Motorradfahrer, der die Bundesstraße aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Altenkirchen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.

