Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Pottum - Am 05.06.2018 gegen 23:50 Uhr ereignete sich in der Nordstraße in Pottum ein Verkehrsunfall. Eine 23jährige PKW-Fahrerin kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte ein dort geparktes Fahrzeug. Da die Frau merklich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig entzogen.

