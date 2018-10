Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Welkenbach - Am Sonntag, den 14.10.2018 gegen 17:44 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Welkenbach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei stieß der 35-jährige Fahrer eines Lieferwagens mit einem entgegenkommenden Unimog zusammen. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Unfallverursacher leicht, da er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Unfallaufnahme wurde starker Alkoholgeruch beim Unfallverursacher festgestellt, ein Vortest ergab einen Wert von 2,41 Promille. Zudem verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen.

