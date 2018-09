Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfall unter Beteiligung ...

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Gespanns mit Imbisswagen

Hachenburg - Am Montagmittag, gegen 13:20 Uhr, kam es in Hachenburg, Graf Heinrich Straße, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Imbisswagens. Der 56-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Transporter mit Imbisswagenanhänger die Graf Heinrich Straße in Hachenburg, aus Richtung Neumarkt kommend in Richtung Kreisel "Westend" (Koblenzer Straße).

Auf Grund bislang unbekannter Ursache öffnete sich während der Fahrt die rechtsseitige Klappe des Verkaufswagens und stieß gegen einen in der Parktasche der Graf Heinrich Straße geparkten PKW`s. Durch den Anstoß stellte sich der Anhänger quer und wurde erheblich beschädigt. Das Zugfahrzeug blieb unbeschädigt.

Der Imbisswagen und der PKW wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Einschätzung auf Rund 30.000 Euro.

Die Graf Heinrich Straße war bis ca. 15:30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

