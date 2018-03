Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Westerburg - Am Mittwoch, den 07.03.2018, kam es in der Zeit zwischen 16:40 - 17:20 Uhr auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in Westerburg zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer stieß vermutlich beim Ein- Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am geparkten Fahrzeug entstand im Heckbereich ein Schaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

