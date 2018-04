Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Westerburg - Am Dienstag, 03.04.2018 im Zeitraum zwischen 10.50 und 11 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der Nassauischen Sparkasse in Westerburg abgestellter Pkw vermutlich von einem anderen Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem beschädigten Pkw, einem dunkelgrauen VW Sharan mit Esslinger Kennzeichen ("ES"), entstand Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Westerburg entgegen.

