Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Bad Marienberg - In der Nacht von Samstag, 18.09.2018 auf Sonntagmorgen, 19.08.2018, kam es in der Rauscheidstraße in Bad Marienberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich fuhr der Fahrer eines PKW beim Ausparken gegen die Fahrertüre eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580 entgegen.

