Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht: ...

Verkehrsunfallflucht: Absperrkette an Fußgängerüberweg beschädigt

Höhr-Grenzhausen - Über das Wochenende 25./ 26.08.2018 wurden am Fußgängerüberweg in der Rheinstraße/ Einmündung Heinrich Meister-Straße, Höhr-Grenzhausen, 3 Metallpfosten der Absperrkette zum Schutz der Fußgänger umgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, 02624/94020

