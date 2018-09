Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Holzhausen an der Haide - Am 19.09.2018 zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer mit einem roten Fahrzeug einen ordnungsgemäß in der Langgasse in Holzhausen an der Haide abgestellten PKW. Hiernach entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771-93270.

