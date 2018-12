Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Meudt - Am Freitag den 07.12.18, gegen 07:05 Uhr, befuhr ein LKW mit Anhänger die Weststraße in Meudt. In einer Kurve stieß der LKW mit seiner linken Fahrzeugseite gegen eine Begrenzungsmauer und beschädigte diese nicht unerheblich. Laut Anwohnern könnte der Aufbau von dem LKW rot gewesen sein. Die Polizei Westerburg bittet um weitere Hinweise.

