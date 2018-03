Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Hachenburg - Am 17.03.2018, gegen 22.30 Uhr, touchiert auf dem Parkplatz der Pizzeria Troja in Hachenburg ein PKW beim Rückwärtsausparken einen anderen dort abgestellten PKW. Der Unfallverursacher verlässt die Unfallörtlichkeit ohne Hinterlassung seiner Personalien. In dem unfallverursachenden PKW sollen sich eine junge Frau und zwei junge Männer befunden haben. Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem Unfallverursacher geben?

