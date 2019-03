Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht durch LKW

Verkehrsunfallflucht durch LKW

Maxsain - Im Zeitraum vom 14.03.2019 20.00 Uhr - 15.03.2019 11.00 Uhr ereignete sich in Maxsain, in der Straße "Unterm Kühberg" eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beschädigte beim Rangieren ein bislang unbekannter LKW einen in Höhe der Hausnummer 2 aufgestellten Baustromkasten sowie einen weiteren Stromverteilerkasten. Es entstand ein Schaden von ca. 3000EUR. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.