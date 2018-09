Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht - geparkten ...

Verkehrsunfallflucht - geparkten PKW gerammt

Diez - Am 06.09.2018 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 17.20 Uhr stellte ein Fahrzeugführer seinen schwarzen PKW Ford KA in einer Parkbucht gegenüber dem Diezer Krankenhaus ab. Als er zu seinem PKW zurückkehrte stellte er mehrere Schrammen oberhalb des hinteren, linken Radkastens fest. Der Verursacher hatte sich zuvor von der Unfallstelle entfernt, ohne die erforderlichen Angaben gemacht zu haben. Zeugen für diese Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich bei der Polizei Diez unter 06432-6010 oder pidiezwache@Polizei.rlp.de oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

