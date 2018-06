Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht - Geparktes ...

Verkehrsunfallflucht - Geparktes Fahrzeug beschädigt

Diez - Der Mitteiler parkte seinen grauen PKW Opel Astra, neueres Modell, im Grenzweg in Diez vor der Hausnummer 8. Dann begab er sich von 08.15 Uhr bis 17.15 Uhr auf seine Arbeitsstelle. Als er zurückkehrte, sah er, dass sein PKW durch ein fremdes Fahrzeug am hinteren, linken Kotflügel stark zerschrammt worden war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Diez unter 06432-6010, pidiezwache@Polizei.rlp.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

