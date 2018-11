Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht im ...

Verkehrsunfallflucht im Industriegebiet Heiligenroth

Montabaur - Am 26.11.2018 in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten PKW vor dem asiatischen Restaurant im Industriegebiet Heiligenroth. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260.

