Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht in 57627 ...

Verkehrsunfallflucht in 57627 Hachenburg

Hachenburg - In der Nacht vom 08.09.2018, 19:30 Uhr auf den 09.09.2018, 10:30 Uhr kam es im Bereich der Lindenstraße, Hachenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte ein geparktes Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand und beschädigte dieses erheblich. Anschließend fuhr er in Richtung B413 davon. Vor Ort konnten Fahrzeugteile des flüchtigen Fahrzeugs aufgefunden und sichergestellt werden. Demnach dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Fiat Doblo.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg, 02662/95580.

