Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht mit hohem ...

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Zeugen gesucht!!

Nastätten - Am Dienstag, den 04.12.2018, kam es zwischen 07.45h und 08.50h in der Lohbachstraße in Nastätten zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dabei wurden gleich zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Eines der Fahrzeuge verkeilte sich am Verursacherfahrzeug und wurde von diesem noch halb aus der Parklücke gezogen, bevor der unbekannte Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Das daneben stehende Fahrzeug wurde dadurch an der linken Seite ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 1000,-EUR geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in St. Goarshausen.

Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion St. Goarshausen Telefon: 06771-93270 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

