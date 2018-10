Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ransbach-Baumbach - Am Dienstagvormittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes vermutlich beim Türöffnen einen daneben parkenden weißen Opel Kombi und entfernte sich unerlaubt. Bei dem Fahrzeug des Verursachers könnte es sich um einen roten Nissan Micra handeln. In diesem Zusammenhang werden eventuelle Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Höhr-Grenzhausen unter Tel. 02624-94020 in Verbindung zu setzen.

