Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Diez - In der Zeit von 15.10.2018, 13:00 Uhr, bis 16.10.2018, 13:00 Uhr, kam es in der Ortslage Diez in der "Friedrichstraße" zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte ein Verkehrsteilnehmer bei Vorbeifahrt einen auf der Fahrbahn geparkten Anwohner-PKW beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt haben. Die Polizei in Diez bittet um Hinweise von Zeugen hinsichtlich des Schadenverursachers unter 06432-6010.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.