Polizeidirektion Montabaur / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Höhr-Grenzhausen - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 17.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen, auf dem Parkplatz der Heinrich-Meister-Straße in Höhr-Grenzhausen parkenden grauen Audi Kombi und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Höhr-Grenzhausen unter Tel. 02624-94020 in Verbindung zu setzen.

